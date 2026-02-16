Ханты-Мансийский НПФ запускает акцию «Приведи друга»

Жители Югры могут не только начать откладывать на будущее с помощью государства, но и выиграть крупные призы — просто приглашая в программу долгосрочных сбережений (ПДС) своих знакомых и родных.

Программа действует в России с 2024 года по поручению Президента. Гражданин откладывает личные средства, а государство добавляет к ним до 36 000 рублей в год. При выполнении условий за 10 лет софинансирование может достичь 360 тысяч рублей. Средства на счету увеличиваются благодаря инвестированию, защищены государством, их можно использовать как дополнительный доход к пенсии или на другие жизненные цели.

Ханты-Мансийский НПФ реализует программу долгосрочных сбережений уже третий год и для того, чтобы у каждого участника ПДС появилась возможность не только формировать средства на будущее, но и уже сейчас получить приятный бонус, запустил акцию «Приведи друга».

Участник программы, который уже открыл счёт в ПДС и пополнил его минимум на 2 000 рублей, получает личный промокод. Если по этому промокоду договор заключат ещё не менее пяти человек (друзья, родственники, коллеги) и внесут средства, то он попадает в список претендентов на призы.

Главный приз - сертификат Ozon на 200 000 рублей. Также разыгрываются сертификаты номиналом 50 000, 20 000 и 10 000 рублей. Средствами с сертификата можно оплатить любые товары на маркетплейсе, а также авиа‑ и ж/д билеты, отели и туры в сервисе Ozon Travel.

Победителей определят по наибольшему количеству привлечённых участников. Итоги подведут 18 мая 2026 года и опубликуют на сайте фонда и социальных сетях.

Как принять участие:

1. Заключить договор ПДС с Ханты-Мансийским НПФ (онлайн или в офисе) и внести взнос от 2 000 ₽.

2. Зарегистрироваться в Личном кабинете акции на сайте фонда.

3. Получить промокод и поделиться им с близкими.

4. Привести не менее 5 человек, которые укажут ваш промокод и пополнят счёт от 2 000 ₽.

Акция продлится до 29 апреля 2026 года.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке проведения акции можно на официальном сайте Ханты-Мансийского НПФ.

