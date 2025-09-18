Банк Уралсиб оперативно выплатил миллиарды вкладчикам обанкротившегося банка

Erid: 2SDnjcYgPTc

Банк Уралсиб за первую неделю выплат страхового возмещения денежных средств клиентам «Таврического банка» выплатил свыше 9 млрд рублей более чем 7,7 тысячам вкладчиков – 15% от общего объема страховой ответственности АСВ.

Общий объем выплат вкладчикам «Таврического банка» стал одним из самых масштабных за все время работы системы страхования вкладов. Уралсиб в качестве банка-агента осуществляет прием заявлений и выплату возмещения денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам «Таврического банка» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Специально для удобства клиентов-физлиц «Таврического банка» Уралсиб увеличил время работы офисов, осуществляющих выплаты страхового возмещения, а также расширил штат сотрудников, обслуживающих клиентов.

Клиентам – физическим лицам, получающим возмещение, в Уралсибе доступна широкая линейка выгодных вкладов, в том числе с плавающей ставкой. Также можно воспользоваться выгодными накопительными счетами Банка Уралсиб с начислением процентов на ежедневный или минимальный остаток. Дополнительным удобным и выгодным продуктом для вкладчиков является флагманская дебетовая карта Уралсиба «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также бесплатное обслуживание, возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Предприниматели и юридические лица – клиенты «Таврического банка» могут открыть счет для бизнеса в Банке Уралсиб на специальных условиях: полгода бесплатного обслуживания счета на популярном тарифе «Удобный» и кешбэк 7% в категориях АЗС, фастфуд, рестораны, кафе, авиа- и ж/д-билеты с бизнес-картой от Банка Уралсиб. Реквизиты счета Вы получите в день обращения. Менеджер банка приедет к Вам для подписания документов на открытие счета (доступно для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Посмотреть список документов и оставить заявку можно по ссылке.

Клиентам – юрлицам доступно приложение Уралсиб Бизнес Онлайн, в котором представлена широкая линейка вкладов (от классических депозитов, до вкладов с возможностью управления собственной ликвидностью).

С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам «Таврического банка» (АО), можно ознакомиться на сайте банка. Телефоны «горячей линии» Банка Уралсиб: для физических лиц — 8-800-250-57-57, для юридических лиц — 8-800-700-77-16.

Erid: 2SDnjcYgPTc

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»