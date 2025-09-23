В Нижневартовске в аварии с тремя машинами пострадали два водителя

Накануне утром, 22 сентября, на улице Северная в Нижневартовске произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, 63-летний водитель «Chevrolet» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «JAECOO». От удара «JAECOO» отбросило на припаркованный «ВАЗ», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В результате ДТП водители «Chevrolet» и «JAECOO» получили травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали семь ДТП, в которых один человек погиб, восемь − получили травмы, в том числе ребенок.