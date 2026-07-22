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Омбудсмен России оценила работу Югры по поддержке ветеранов боевых действий

​От «Навигатора заботы» до бесплатной юридической помощи: как в регионе сопровождают ветеранов

Омбудсмен России оценила работу Югры по поддержке ветеранов боевых действий
Фото admhmao.ru

В Югре продолжают развивать систему сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей. Накануне вопросы взаимодействия органов власти округа с институтом Уполномоченного по правам человека в России обсудили на рабочей встрече с участием Яны Лантратовой, директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова и директора департамента социального развития Югры Антона Терехина.

Особое внимание стороны уделили работе внутриполитического блока, защите прав граждан и проектам, которые помогают выстраивать эффективную обратную связь с жителями. Отдельной темой стали действующие меры поддержки участников СВО и их близких.

Антон Терехин представил систему сопровождения, основанную на межведомственном взаимодействии. Одним из ее ключевых инструментов стал онлайн-сервис «Навигатор заботы о СВОих», разработанный в рамках регионального «Стандарта заботы о СВОих».

Сервис объединяет подробные алгоритмы получения мер государственной поддержки. В нем описаны жизненные ситуации, с которыми могут столкнуться участники спецоперации и их семьи, указаны порядок действий, перечень документов, ответственные ведомства и контактная информация. Сейчас в программу включено 57 наиболее востребованных ситуаций и разработано 68 клиентских маршрутов.

Они охватывают медицинскую помощь и реабилитацию, социальные выплаты, льготы, решение жилищных вопросов, содействие занятости, правовую поддержку и помощь семьям участников СВО. Проект получил высокую оценку и вошел в Национальную модель улучшения качества жизни и социального развития, подготовленную Агентством стратегических инициатив.

Важную роль в этой системе играет региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Его руководитель Игорь Илык сообщил, что с начала работы сюда обратились более 25 600 человек с 80 тысячами вопросов. По его словам, 98 процентов обращений уже решены, остальные требуют более длительной межведомственной работы.

Фонд помогает ветеранам трудоустроиться, открыть свое дело, освоить современные технологии ведения бизнеса, получить новые знания и востребованные навыки. Участники СВО могут бесплатно получить высшее или среднее профессиональное образование, пройти переподготовку и повысить квалификацию. Для этого филиал сотрудничает с ведущими вузами страны и реализует специальные образовательные программы.

Продолжает работать и система бесплатной юридической помощи. Ветераны и члены их семей могут обратиться по вопросам льгот, выплат, денежного довольствия, компенсаций, оформления документов и обжалования решений государственных органов. Социальные координаторы работают во всех муниципалитетах региона, а прием также ведут специалисты департамента региональной безопасности и Государственного юридического бюро. Кроме того, заключено соглашение с Коллегией адвокатов Югры.

Право на бесплатную помощь имеют не только ветераны СВО, но и военнослужащие, защищавшие приграничные территории, добровольцы, участники ЧВК, бойцы формирований ДНР и ЛНР, а также их семьи. Всего законом предусмотрен 21 вид правовой поддержки.

Перечень мер продолжает расширяться. С марта прошлого года фонд сопровождает семьи пропавших без вести участников СВО. С мая 2026 года начался прием заявлений на получение удостоверений ветеранов боевых действий от участников подразделений «Шторм Z». Более 200 заявлений уже получили положительное решение.

Также в контур работы фонда включены действующие военнослужащие с инвалидностью и участники отражения агрессии на приграничных территориях, получившие инвалидность. Им будут предоставлять технические средства реабилитации, помогать с адаптацией жилья и вовлечением в занятия адаптивной физической культурой.

«Три года работы нашего филиала – это ежедневный труд, направленный на поддержку наших героев и их семей. За это время мы сделали все возможное, чтобы каждый, кто обратился к нам, почувствовал нашу искреннюю заботу, уважение и готовность помогать. Для нас важно не просто выполнять свою работу, а быть опорой, поддержкой и чаще всего – настоящим другом для тех, кто однажды доверил нам свою историю и свои переживания. Мы продолжим поддерживать наших защитников Отечества с такой же глубокой благодарностью и преданностью, как и с самого первого дня работы фонда», – подчеркнул Игорь Илык.

По итогам встречи Яна Лантратова поблагодарила правительство Югры и аппарат регионального уполномоченного по правам человека за проделанную работу, высоко оценив результаты действующей системы поддержки.


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22 июля в 17:10, просмотров: 297, комментариев: 0
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