В Ханты-Мансийске стартовала образовательная программа «Добрые города»

В Ханты-Мансийске стартовал первый модуль образовательной программы «Добрые города», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Программа является флагманским проектом Академии развития гражданского общества «Добрино» и проводится при поддержке Росмолодежи, Ассоциации Добро.рф, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и госкорпорации «Росатом».

Руслан Кухарук выступил экспертом на панельной дискуссии, посвященной развитию социальной активности на муниципальном уровне. В мероприятии участвуют представители муниципалитетов из 19 регионов России, в том числе делегаты из Мегиона и Нефтеюганского района.

В ходе обучения участники разработают годовые планы по развитию волонтерства и повышению социальной активности в своих городах и районах.

По словам губернатора, программа поможет повысить эффективность местного самоуправления, укрепить взаимодействие власти с жителями и станет площадкой для обмена успешными практиками и реализации новых инициатив.