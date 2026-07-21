Выпускники Югры впервые получили 112 стобалльных результатов на ЕГЭ

Выпускники Югры впервые за всю историю проведения Единого государственного экзамена получили 112 стобалльных результатов. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. По его словам, итоговый показатель вырос после пересдачи экзаменов в дополнительные дни, которые были введены по решению президента России.

До завершения приемной кампании в вузы автономного округа остается пять дней. Сейчас университеты Югры предлагают обучение по 75 специальностям. В этом году перечень расширили семью новыми направлениями, в том числе по мехатронике и робототехнике. Студентов будут обучать проектированию, программированию, обслуживанию и внедрению беспилотных систем.

На программы высшего образования уже подано более 25 тысяч заявлений. Наиболее высокий конкурс отмечается на технические специальности.

Продолжается и прием документов в колледжи региона. В этом году для абитуриентов предусмотрено 8 895 бюджетных мест — на 1 150 больше, чем годом ранее. На обучение по программам среднего профессионального образования уже поступило более 28 тысяч заявлений, конкурс составляет два человека на место.

Кроме того, в Югре продолжают развивать кластеры федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В следующем году в регионе откроют еще два кластера для подготовки специалистов в сфере топливно-энергетического комплекса и транспорта.