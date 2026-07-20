Больше тысячи пожаров произошло в Югре с начала года

За первые шесть месяцев 2026 года в Югре зарегистрировали 1 048 пожаров. В результате погибли 36 человек, среди них пятеро детей. Еще 29 жителей получили травмы, сообщает МЧС Югры.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 11,5%: с 940 до 1048. Количество погибших увеличилось на 24,1% − с 29 до 36 человек. Детей среди жертв стало больше на 66,7%: в прошлом году погибли трое, в этом − пятеро.

При этом число пострадавших снизилось на 9,4% − с 32 до 29 человек. Количество травмированных детей осталось прежним: один ребенок.

Пожарные спасли 149 человек, в том числе 46 детей. Еще 2 135 человек эвакуировали с мест возгораний, среди них 345 несовершеннолетних.

Больше половины пожаров произошли в жилом секторе − 554 случая. Там погибли 30 человек и еще девять получили травмы.

Основной причиной возгораний в домах и квартирах стали нарушения при устройстве и эксплуатации электрооборудования − 61,4% случаев. Еще 16,1% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, 15,2% − из-за нарушений при использовании печей. Поджоги стали причиной 2% возгораний.

На транспортных средствах зарегистрировали 153 пожара, или 14,6% от общего числа.

Еще 181 пожар произошел на открытых территориях. В 56,4% случаев горел мусор, в том числе на полигонах и в контейнерах. Число ландшафтных пожаров увеличилось в 2,8 раза. Главной причиной возгораний на открытых пространствах стало неосторожное обращение с огнем − 154 случая, или 85%.

В МЧС напоминают, что нельзя использовать неисправные электроприборы и ветхую проводку, а также оставлять детей без присмотра. В домах рекомендуют устанавливать автономные дымовые извещатели. При пожаре необходимо звонить по номерам 101 или 112.