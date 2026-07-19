В двух ночных ДТП в Югре погибли пять человек

Пять человек погибли минувшей ночью в двух ДТП в Ханты-Мансийске и Советском районе. Об этом сообщает sitv.ru.

Первая авария произошла на перекрестке Восточной объездной и улицы Строителей. По предварительным данным, 44-летний водитель «Ниссана» не уступил дорогу «Тойоте», которой управлял 20-летний автомобилист. В результате столкновения мужчина за рулем «Ниссана» и его 43-летний пассажир скончались на месте. Водитель и пассажир второй машины получили травмы.

Еще одно ДТП произошло спустя несколько часов на 351-м километре автодороги «Югра» в Советском районе. Предварительно, водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендаем». «В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также пассажир автомобиля „Хендай Элантра“, мужчина 1970 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства обеих аварий.