Замгенпрокурора России контролирует проверку инцидента с лифтом в Белом Яре

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на личный контроль проверку инцидента в поликлинике поселка Белый Яр Сургутского района. Об этом сообщает ugra-news.ru. Ранее в СМИ появилась информация, что женщина с малолетним ребенком около 12 часов находилась в неисправном лифте медицинского учреждения.

Прокурору Югры поручено установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственных должностных лиц. В ходе проверки выяснят, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации лифтового оборудования.

Особое внимание уделят своевременности проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ, а также исправности систем связи и оповещения. Кроме того, проверят доступность объекта для маломобильных граждан.

По итогам надзорных мероприятий будут установлены причины нарушения прав граждан. При наличии оснований виновных привлекут к ответственности, а выявленные нарушения потребуют устранить.

По поручению Сергея Зайцева аналогичные проверки лифтов сейчас проходят во всех медицинских и других социальных учреждениях Уральского федерального округа.