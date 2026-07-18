В шесть районов Югры доставили более 33 тысяч тонн нефтепродуктов и угля

В Югре полностью выполнили план северного завоза топливно-энергетических ресурсов на 2026 год. В труднодоступные населенные пункты округа водным транспортом доставили более 33 тысяч тонн нефтепродуктов и угля. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в социальных сетях.

В общий объем поставок вошли 11,4 тысячи тонн нефтепродуктов и 21,7 тысячи тонн угля. Грузы перевозили по рекам Обь-Иртышского бассейна.

Топливо распределили между шестью муниципалитетами: Белоярским, Березовским, Кондинским, Нижневартовским, Октябрьским и Ханты-Мансийским районами.

По словам главы региона, поставленные запасы позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ЖКХ, энергетики и социальных учреждений в зимний период.

«Обеспечение топливом удаленных муниципалитетов в рамках северного завоза – одна из приоритетных задач правительства Югры», – отметил Руслан Кухарук.

Ранее губернатор сообщил, что на фоне напряженной ситуации на региональном рынке горючего оперативные службы, машины скорой помощи, коммунальные бригады и общественный транспорт будут получать топливо в приоритетном порядке.