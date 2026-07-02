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От добровольчества к устойчивому развитию: в Югре открылся третий форум «Добрино»

​В Ханты-Мансийске на форум «Добрино» приехали более 500 участников

От добровольчества к устойчивому развитию: в Югре открылся третий форум «Добрино»
Фото Национального центра «Россия» в Югре

В Ханты-Мансийске в третий раз открылся Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино». В этом году он объединил 500 участников из разных регионов России и дружественных зарубежных стран. Для Югры форум уже стал не просто заметным событием молодежной и общественной повестки, а постоянной площадкой, где обсуждают, как развивать добровольчество, некоммерческий сектор и гражданскую активность на новом уровне.

Главная задача форума — создание новых инструментов для развития гражданской и общественной позиции. Участникам предстоит не только обменяться опытом, но и искать практические решения: как совершенствовать себя и свои команды, как усиливать региональные сообщества, как делать общественные проекты устойчивыми и востребованными. Не случайно ключевой темой «Добрино» в этом году стало устойчивое развитие.

На открытии форума первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов зачитал приветственное обращение первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. В нем подчеркивалось, что форум в третий раз собирает молодых авторов социальных проектов, добровольцев, представителей некоммерческих организаций, активистов движения «Мы вместе» — всех, кто приходит на помощь тогда, когда она действительно нужна. В обращении отдельно отмечалось, что именно такие люди работали в пандемию, при чрезвычайных ситуациях, в госпиталях, на гуманитарных направлениях, помогали военнослужащим, их семьям, жителям Донбасса и приграничных территорий. Сергей Кириенко поблагодарил участников за труд, милосердие и веру в добро, выразив уверенность, что многие из идей форума будут востребованы и послужат укреплению единства общества.

Павел Тараканов, в свою очередь, отметил, что для Югры добровольчество — не внешняя повестка, а часть характера региона. По его словам, северные условия сами по себе исторически требовали взаимной выручки и поддержки, поэтому добровольчество для югорчан естественно. Именно поэтому форум в Ханты-Мансийске воспринимается здесь не как случайный проект, а как продолжение живой практики, которая давно существует в округе. Важным он назвал и то, что в Югру приехали участники со всей страны и из ближнего зарубежья, чтобы обменяться опытом, обогатить друг друга и выработать новые проекты на благо общества.

Заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Владимир Вайнер предложил, пожалуй, одну из самых точных формул форума, сравнив гражданское общество с иммунной системой государства. По его словам, именно гражданская активность помогает находить решения на вызовы, сначала испытывать их на практике, а затем передавать государству как уже работающие механизмы. В этом смысле «Добрино» становится не просто образовательной площадкой, а местом, где формируется живая ткань общественной устойчивости.

Сам форум выстроен в три смены. Первая объединяет начинающих лидеров добровольчества и некоммерческого сектора, вторая — региональные команды, которые развивают гражданскую активность на местах, третья — общественных и медийных лидеров, представителей федеральных движений и лидеров мнений, работающих с молодежью. Такой формат позволяет работать не с абстрактной аудиторией, а с разными уровнями опыта и ответственности внутри самого третьего сектора.

Среди участников — авторы социальных проектов, активисты добровольческих движений, руководители и сотрудники НКО, представители Добро.Центров, ресурсных центров и движения #МЫВМЕСТЕ в возрасте от 18 до 35 лет. Участница из Новосибирска Милана Липатникова рассказала, что приехала на форум, чтобы укрепить горизонтальные связи внутри некоммерческого сектора и представить свой проект — фестиваль НКО Новосибирской области, направленный на развитие коммуникации с бизнесом и волонтерами. Именно такие частные истории хорошо показывают, зачем существует «Добрино»: не ради формального общения, а ради конкретных идей, партнерств и новых инструментов.

О масштабе интереса к площадке говорит и завершившаяся заявочная кампания. В этом году желание участвовать в «Добрино» выразили более 3800 человек из 82 государств, включая Россию. Конкурс составил восемь претендентов на место — это рекорд для форума. География регистраций охватила Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку и Австралию. Среди стран, откуда заявки поступили впервые, — Пакистан, Алжир, Марокко, Бразилия и Венесуэла. Такой масштаб уже сам по себе превращает форум в заметную международную площадку, несмотря на его отчетливо российскую и общественную направленность.

Важно и то, что старт форума в Югре предваряла системная подготовительная работа. Незадолго до открытия в Ханты-Мансийске завершилась образовательная программа «Факультет развития тренеров “Добрино”», где 60 участников из 16 регионов проходили подготовку для дальнейшей работы с организаторами волонтерской деятельности. Как подчеркнул директор департамента молодежной политики Югры Яков Самохвалов, такие программы формируют устойчивую сеть профессионалов, которые будут передавать знания в регионах и вовлекать новых людей в развитие добровольчества и гражданского общества. То есть «Добрино» сегодня — это уже не только форум как событие, но и целая экосистема подготовки кадров для третьего сектора.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 111, комментариев: 0
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