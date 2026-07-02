В Югре открыли два новых официальных пляжа в Нижневартовском районе

В Югре ввели в эксплуатацию два новых официальных пляжа на озерах Долгое и Кедр в Нижневартовском районе. Теперь в округе семь разрешенных мест для купания, сообщает sitv.ru со ссылкой на МЧС Югры. «Пляжи введены в эксплуатацию 1 июля 2026 года», — отметили спасатели.

В список официальных пляжей также входят озеро Сырковый Сор в Салыме, Зеркальное в поселке Приобье, Окунево в Советском районе, Нешинелор в Белоярском районе и протока Каюковская в Лангепасе.

Сургут по-прежнему не вошел в перечень разрешенных мест для купания.

В МЧС Югры напоминают, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где работают спасатели и ведется контроль акватории. Отдых у воды в необорудованных местах может быть опасен.