В Югре открыли набор в отряды «БАРС» для противодействия беспилотникам

Военный комиссариат Югры открыл набор в территориальные отряды противодействия беспилотным системам «БАРС». Подразделения формируют для укрепления территориальной обороны и защиты ключевых объектов округа. Участники заключают контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Все задачи они будут выполнять на территории Югры.

«Главное преимущество службы в данном подразделении в том, что она будет проходить на территории Югры. Только за последнюю неделю интерес к вступлению в подразделение проявили уже около 100 человек», — сообщили в военном комиссариате округа.

Для резервистов предусмотрены социальные и финансовые гарантии. За работающими участниками сохраняются рабочее место и средняя зарплата, а работодателям компенсируют соответствующие выплаты. На время несения службы работающие граждане смогут получать региональную выплату 75 тысяч рублей в месяц. Для неработающих участников предусмотрено 100 тысяч рублей.

Кандидатами могут стать граждане с образованием не ниже 9 классов и категорией годности к военной службе А, Б или В. Для солдат, сержантов и прапорщиков установлен возраст до 52 лет, для младших офицеров — до 57 лет, для старших офицеров — до 62 лет. Приветствуется опыт военной службы или навыки обращения с оружием.

Формат участия позволяет совмещать службу с основной работой. Он включает учебные сборы два раза в год по 15 суток, тренировочные занятия четыре раза в год по 6 дней и специальные сборы сроком до 6 месяцев. Основную задачу отрядов выполняют мобильные огневые группы. Они будут охранять важные объекты и оперативно реагировать на возможные угрозы.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3467) 39-70-70, 39-70-50. Детали размещены на сайте voin86.ru.