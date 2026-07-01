Югра приняла более 400 тысяч туристов за первые пять месяцев года

Югру за первые пять месяцев 2026 года посетили более 400 тысяч путешественников. За последние годы число туристов, которые останавливаются в гостиницах региона, выросло на 33%, сообщает телеканал «Югра».

В округе развивают разные туристические направления: промышленные маршруты, этнокультурные программы, поездки по природным территориям и проекты, связанные с историей нефтяного края.

«Туризм в нашем регионе демонстрирует хорошую динамику развития, превращаясь из скромного увлечения в мощный двигатель местной экономики. За последние несколько лет был реализован ряд масштабных проектов, направленных на привлечение туризма», — отметил заместитель директора департамента промышленности Югры Сергей Борисов.

В этом году маршрут «Месторождение Югра» получил статус национального. Это пятидневное путешествие с погружением в жизнь нефтяного региона. Еще один маршрут — «По следам Красного дракона: пять стихий Югры» — вошел в десятку лучших по стране и доступен для китайских туроператоров.

В планах — развитие гостиничной инфраструктуры в арктических территориях, Белоярском и Березовском районах. Там проектируют современные кемпинги. «Будем двигаться вперед в рамках совместного проекта, который направлен на создание комфортных условий для жителей Югры и для тех, кто к нам приезжает в качестве туристов», — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук.