Колледжи Югры отчислили 383 студента с аттестатами Таджикистана

В колледжах Югры за полгода отчислили 383 студента, поступивших на основании аттестатов Республики Таджикистан. В средних профессиональных учебных заведениях региона продолжают мониторить успеваемость учащихся с документами об образовании иностранных государств.

Часть студентов отчислили за неуспеваемость. Также в ходе проверок выявили случаи фальсификации документов об общем образовании.

«Работа с учащимися, имеющими академические задолженности, будет продолжена в рамках летней сессии. Образовательные организации Югры сохраняют фокус на обеспечении высокого качества подготовки специалистов и соблюдении стандартов среднего профессионального образования», — сказал директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

Власти отмечают, что к студентам, поступившим по иностранным аттестатам, не применяют пониженных требований. Они должны соответствовать установленным критериям успеваемости.

Органы власти также отслеживают реальную академическую траекторию учащихся и проверяют достоверность представленных документов.

Владельцев поддельных аттестатов привлекают к уголовной ответственности. По данным УМВД России по Югре, в округе возбуждено более 50 уголовных дел.