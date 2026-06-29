Жители Югры собрали 1780 кубометров мусора в ходе акции «Мой чистый дом — Югра»

Жители Югры за три недели собрали и вывезли 1780 кубометров мусора в рамках акции «Мой чистый дом — Югра». Региональный субботник проходил с 22 мая по 14 июня, сообщает «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на департамент ЖКК и энергетики региона.

Акцию провели в рамках международной экологической программы «Спасти и сохранить». За время уборок участники привели в порядок более 400 гектаров территорий по всему округу.

В муниципалитетах использовали разные форматы. В Луговском и Кедровом спортсмены совместили сбор мусора с экозабегом, а школьники из Угута в Сургутском районе провели уборку в формате флешмоба ко Дню России.

В Нефтеюганском районе очистили заповедный «Чеускинский бор», в Березово — парк имени Ленина, а в селе Ларьяк благоустроили воинские захоронения. В Нягани участники акции не только убрали территории, но и обновили городские детские площадки, а также высадили 70 кустов лапчатки.