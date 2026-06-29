В Югре установят пожарные дымовые извещатели в жилье 326 семей

В Югре увеличат финансирование установки пожарных дымовых извещателей в жилье отдельных категорий граждан. Новая мера поддержки предварительно затронет 326 семей, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на губернатора региона Руслана Кухарука. Решение приняли на заседании правительства округа.

«Вносим изменения в Государственную программу автономного округа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений". Увеличиваем финансирование мероприятий по установке пожарных дымовых извещателей в жилье отдельных категорий граждан, проживающих в помещениях, не оснащенных системами пожарной сигнализации и оповещения. Мера поддержки предварительно затронет 326 семей», — написал Руслан Кухарук.

Автономные дымовые пожарные извещатели считают одной из эффективных мер профилактики пожаров в жилье. Приборы реагируют на дым на ранней стадии возгорания и подают громкий звуковой сигнал, который может разбудить людей ночью.

В регионе отмечают, что своевременное срабатывание таких устройств уже помогало спасать жизни югорчан, в том числе детей. Так, в Мегионе дымовой извещатель спас многодетную семью из семи человек при пожаре в частном доме. Установленные датчики сработали вовремя, и жильцы смогли самостоятельно выйти из горящего здания до прибытия пожарных.