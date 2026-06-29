В Югре вынесли почти 1,6 тысячи решений о выдворении иностранных граждан

В Югре к 23 июня 2026 года органы внутренних дел приняли 1 588 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. Еще 1 794 решения касались запрета на въезд в страну, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Из общего числа решений о выдворении 153 предусматривали контролируемый самостоятельный выезд. В этом случае нарушитель должен покинуть Россию сам в установленный срок.

Фактически меры уже реализовали в отношении 1 285 иностранных граждан. Их выдворили из страны в административном порядке.

Сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД продолжают следить за исполнением вынесенных решений. Один из таких случаев выявили в Ханты-Мансийске: иностранный гражданин не покинул Россию в рамках назначенного ему контролируемого самостоятельного выезда.

В отношении мужчины составили протокол по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ. После этого его поместили в центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте.

В УМВД России по Югре подчеркнули, что выявление нарушителей миграционного законодательства остается одной из приоритетных задач ведомства. Иностранных граждан, допустивших нарушения на территории округа, будут устанавливать и привлекать к ответственности по закону.