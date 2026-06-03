Югорчане стали чаще платить штрафы за парковку на газонах и нарушение тишины

Жители ХМАО стали заметно чаще оплачивать административные штрафы. По итогам 2025 года поступления в бюджет от взысканий за парковку на газонах, нарушение тишины и правил содержания домашних животных выросли на 27%. Такие данные содержатся в отчете об исполнении окружного закона «Об административных правонарушениях», передает NEFT.

За год административные комиссии Югры рассмотрели 8 933 дела. Это на 8,4% меньше, чем годом ранее, когда было рассмотрено 9 752 материала. Несмотря на снижение количества нарушений, собираемость штрафов выросла.

Всего в 2025 году комиссии вынесли 6 755 постановлений о назначении штрафов на общую сумму более 9 млн рублей. При этом с учетом взыскания долгов прошлых лет в бюджет поступило около 9,4 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 7,4 млн рублей.

Самым распространенным нарушением по-прежнему остается парковка на газонах и повреждение зеленых насаждений. По этой статье за год рассмотрели 3 973 дела, что составляет почти половину от общего количества. Чаще всего автомобилисты оставляют машины на газонах во дворах жилых домов.

На втором месте находятся нарушения тишины и покоя граждан. Шумные соседи, громкая музыка и ремонт в неположенное время стали поводом для рассмотрения 2 986 дел, или трети всех административных материалов.

Третье место заняли нарушения правил содержания домашних животных. За год комиссии рассмотрели 462 таких дела. Речь идет в том числе о выгуле собак в неположенных местах и несоблюдении владельцами требований по уборке за питомцами.

Власти связывают рост собираемости штрафов с более эффективной работой системы взыскания. Если нарушитель не оплачивает штраф добровольно, сумма может быть удвоена. Кроме того, законодательство предусматривает возможность назначения обязательных работ или административного ареста.