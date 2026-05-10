Более 90% жителей Югры поддержали акцию «Бессмертный полк»

День Победы остается главным праздником для большинства жителей Югры – так считают 75% участников опроса сервиса SuperJob. Особенно значимым 9 Мая считают югорчане старше 45 лет: среди них такой ответ дали 82% опрошенных.

На втором месте по популярности оказался Новый год – его выбрали 73% участников опроса. Причем женщины называли его чаще мужчин – 77% против 69%.

Также в числе наиболее важных праздников югорчане отметили 8 Марта (46%), Рождество Христово (43%) и День защитника Отечества (30%).

Также опрос показал высокий уровень поддержки памятных акций, связанных с Великой Отечественной войной. Так, «Георгиевскую ленточку» одобряют 88% участников исследования, а акцию «Бессмертный полк» – 92%.

Многие участники опроса отмечали, что подобные акции помогают сохранить память о погибших в войне.