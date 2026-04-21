Более 500 участников из 31 региона собрал в Югре форум национального единства

В Ханты-Мансийске завершился VII Всероссийский форум национального единства, объединивший более 500 участников и гостей из 31 региона страны. В течение трех дней эксперты, представители власти, научного сообщества и институтов гражданского общества обсуждали вопросы формирования общероссийской гражданской идентичности, укрепления межнациональных отношений, защиты традиционных ценностей и сохранения этнокультурного многообразия. Для Югры это событие стало не только крупной федеральной площадкой, но и возможностью представить собственный опыт в сфере национальной политики.

Форум включал в себя стратсессии, дискуссии, семинары, конференции, презентации лучших региональных практик и интерактивные площадки. Одним из ключевых событий стало всероссийское совещание по вопросам планирования и реализации государственной национальной политики на региональном уровне. Участники также обсуждали развитие межрегионального взаимодействия, партнерство органов власти с институтами гражданского общества и национально-культурными объединениями Ассамблеи народов России.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что форум включен в федеральный план мероприятий Года единства народов России, а значит, имеет значение не только для округа, но и для всей страны. По его словам, за годы существования он стал авторитетной межрегиональной площадкой, где регионы делятся успешными практиками, обсуждают актуальные вызовы и вырабатывают совместные подходы к их решению. Глава региона также напомнил, что региональный план мероприятий синхронизирован с федеральной Стратегией государственной национальной политики и нацелен на создание прочной основы для мирного и процветающего будущего жителей Югры и России.

Отдельный блок форума был посвящен коренным малочисленным народам Севера. На научно-практической конференции эксперты из 12 регионов представили доклады о сохранении языков, традиций и этнокультурного наследия. По итогам работы готовится резолюция с практическими рекомендациями, а также сборник научных статей «Язык. Культура. Коммуникация». Руслан Кухарук отметил, что поддержка традиций коренных народов остается для Югры одним из приоритетов. Сегодня в округе действует 34 меры поддержки, а в прошлом году было принято решение об учреждении должности уполномоченного по правам коренных малочисленных народов.

Директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов назвал проведение форума в Год единства народов России событием особого символического значения. По его оценке, в ходе работы удалось сформировать конкретные решения, которые находят применение не только в Югре, но и на федеральном уровне. Это особенно важно на фоне обновления Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Эксперты форума отмечали, что ее основная цель остается неизменной — укрепление единства многонационального народа России при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. При этом в новом документе особое внимание уделяется и региональному уровню реализации стратегии.

На площадках форума обсуждали и тему создания центров адаптации и интеграции мигрантов. Югра вошла в число пилотных регионов, где будет реализовываться этот проект. Ожидается, что такой опыт позволит выстроить системную профилактическую работу с иностранными гражданами, поможет снизить риск межнациональных и межконфессиональных конфликтов и в дальнейшем сможет быть тиражирован в других регионах страны.

Важной частью форума стала и культурная программа. В «Югра-Классик» работала фотовыставка «СВОИ», посвященная историям межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Кроме того, участникам представили графическую новеллу «Я», созданную по мотивам произведения Еремея Айпина «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября». Таким образом, форум объединил не только профессиональный разговор о национальной политике, но и живое осмысление исторической памяти, культурных традиций и гражданского единства.

Организаторами форума выступили правительство округа при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Дома народов России, Ассамблеи народов России, Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, комитета Госдумы по делам национальностей и Общественной палаты РФ. Для Югры завершившийся форум стал подтверждением того, что регион остается одной из ключевых площадок страны для выработки практических решений в сфере межнационального согласия и этнокультурного развития.