В Ханты-Мансийске стартовал форум национального единства с участниками из 31 региона

В Ханты-Мансийске стартовал VII Всероссийский форум национального единства, который собрал более 500 участников из 31 региона страны. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. На площадке форума участники обсудят вопросы укрепления межнационального согласия, сохранения традиций и культурного многообразия.

В этом году форум проходит под эгидой Года единства народов России. Как отметил глава региона, его программа опирается на ключевые ориентиры Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Региональный план мероприятий в Югре синхронизирован с федеральной стратегией и направлен на создание прочной основы для мирного и устойчивого развития.

Отдельный блок форума посвятят вопросам защиты коренных малочисленных народов Севера. По словам Руслана Кухарука, в Югре для этой категории жителей действует 34 меры поддержки. За последние полтора года в регионе ввели восемь новых мер, усовершенствовали шесть действующих и учредили должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов.

Губернатор отметил, что эти решения станут основой для дальнейшей работы, которую участники продолжат на площадках форума. Программа включает конференции, совещания, выставки, круглые столы и практические семинары.