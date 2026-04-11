В Югре началась подготовка к ледоходу

В Югре начали готовиться к ледоходу – спасатели взорвали лед на реке Обь. Так они ослабляют ледяное покрытие, чтобы весной не образовывались заторы, рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Работы прошли вчера, 10 апреля, возле поселков Кирпичный и Нялино в Ханты-Мансийском районе. В этих местах ледовые пробки возникают чаще всего.

В операции участвовали 14 человек и пять единиц техники. На каждую лунку уходило около шести килограммов взрывчатки, всего использовали более 700 килограммов.

Спасатели говорят, что такие меры помогают избежать подтоплений и других проблем во время ледохода.