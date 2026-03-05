На 8 Марта женщины из ХМАО чаще всего мечтают о путешествиях и деньгах

Жительницы Югры чаще всего мечтают о путешествиях и деньгах, но на практике в Международный женский день чаще получают цветы. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.

«В преддверии Международного женского дня жительницы ХМАО заглядываются на предложения турагентств: о путешествии в качестве подарка мечтают 21% опрошенных. Каждая пятая хотела бы получить деньги», − отмечает сервис.

На третьем месте по популярности оказались билеты в театр, кино или музей − такой подарок порадовал бы 14% женщин. Подарочные сертификаты выбрали 11% респонденток. Еще 8% хотели бы получить парфюмерию или косметику. По 3% опрошенных назвали желанными подарками смартфоны и другие гаджеты, украшения и часы, бытовую технику, а также сертификаты на обучение.

Одежду, обувь или меховые изделия предпочли бы получить 2% участниц исследования. Столько же женщин выбрали деликатесы и сладости, а также товары для хобби и книги.

Среди других вариантов, которые называли респондентки, − спортивные товары, подписки на электронные сервисы, а также нематериальные подарки: хорошее настроение, проявления любви, заботы и внимания.

Однако на практике женщины получают несколько другие подарки. По информации опроса, самым распространенным подарком на 8 Марта остаются цветы − их обычно получают 64% жительниц округа. Еще 10% дарят конфеты, чай или кофе.

Парфюмерию и косметику на праздник получают 8% женщин. Деньги, несмотря на популярность в списке желаемых подарков, получают только 5% опрошенных. Украшения и подарочные сертификаты достаются 2% респонденток.

Одежду в качестве подарка получают около 1% женщин, столько же − домашний текстиль. При этом 13% участниц опроса признались, что чаще всего остаются без подарка на Международный женский день.