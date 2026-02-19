16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

Более 56 тысяч жителей Югры проголосовали за инициативные проекты на портале бюджетирования

В Югре более 56 тысяч человек поддержали 77 инициативных проектов, итоги объявят до 31 марта

Более 56 тысяч жителей Югры проголосовали за инициативные проекты на портале бюджетирования
Фото Центра инициативного бюджетирования Югры

В Югре завершилось голосование на портале инициативного бюджетирования: участие приняли более 56 тысяч человек, каждый мог поддержать сразу несколько проектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

В списке было 77 инициатив из 17 муниципалитетов округа. Проекты охватывают разные направления — от благоустройства дворов в городах и поселках до развития цифровых технологий в образовании.

Опрос проводили среди трех категорий населенных пунктов по численности жителей: менее 10 тысяч, от 10 до 100 тысяч и более 100 тысяч человек.

Самыми популярными направлениями названы места массового отдыха и объекты благоустройства — 15 проектов. В эту категорию вошли скверы, площадки для выгула собак, парки и площади памяти. На втором месте спорт — 14 проектов, среди которых ЗОЖ-мероприятия, строительство и благоустройство спортивных площадок и хоккейного корта. В сфере образования заявлено 11 проектов — создание компьютерных классов, цифровых лабораторий и технопарков для школьников.

Следующим этапом станет экспертная оценка инициатив, по итогам которой определят победителей конкурса. Результаты планируют озвучить до 31 марта.


нравится (0) не нравится (0)
19 февраля в 14:49, просмотров: 837, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 600
  2. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 596
  3. ​Будущее крупного бизнеса в 2026 году 538
  4. В Пыть-Яхе суд выселил из балка женщину, жившую там в антисанитарии с кучей собак 531
  5. В Югре перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве 25-летней давности 507
  6. ​Деньги дорогие, но шансы есть 504
  7. «Единая Россия» в Югре откроет горячую линию для жалоб на завышенные платежи за ЖКХ 485
  8. ​Вместо пены для бритья и геля для душа. Как Сбер предлагает переосмыслить подарки к 23 февраля 481
  9. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга выгодных вкладов в юанях 465
  10. Актировка: 1-4 класс второй смены 220
  1. ​Что такое хорошо 2855
  2. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 2780
  3. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 2398
  4. ​Маленькое напоминание 2109
  5. ​Масленица – 2026: когда праздновать, что готовить и какие традиции соблюдать // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2026
  6. ​После трагедии в Лянторе в Белом Яре начали срочно очищать крышу катка 1623
  7. ​В Югре подросток пришел в школу с топором. Прокуратура начала проверку 1598
  8. Округ ищет подрядчика, который за почти 600 млн рублей построит новый участок объездной дороги в Сургуте 1504
  9. В Сургуте почтили память воинов-интернационалистов в 37-ю годовщину вывода войск из Афганистана 1496
  10. ​Времянки − не для детей 1487
  1. ​Чипнут всех 10425
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7599
  3. ​Когда иначе нельзя 6402
  4. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5378
  5. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4552
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4193
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4105
  8. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 4099
  9. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 3904
  10. Актировка: 1-8 класс второй смены 3684

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика