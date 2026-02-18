МВД России предупредило о мошенниках, которые берут предоплату за уборку снега и пропадают

В Югре на фоне снегопадов, по сообщениям городских пабликов, резко вырос спрос на услуги по очистке от снега территорий промышленных предприятий и технологических баз, а также на работу промальпинистов и спецтехники для очистки кровель. В «Стройкомплексе Югры» предупредили: этим ажиотажем могут воспользоваться киберпреступники.

О новой схеме обмана сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники размещают объявления в соцсетях и мессенджерах, после чего ведут переписку с потенциальными заказчиками так, чтобы все выглядело убедительно: присылают «договор», согласовывают время работ и даже называют конкретные госномера техники, которая якобы выехала на объект.

Далее, как отмечается в предупреждении, после получения предоплаты связь с «подрядчиком» обрывается, телефоны блокируются. В результате граждане и предприниматели теряют сотни тысяч рублей.

В МВД рекомендуют проверять контрагента по официальным реестрам ЕГРЮЛ и ЕГРИП, настаивать на личной встрече для подписания документов, а оплату вносить только после заключения договора. В качестве более безопасных вариантов расчета названы аккредитив или оплата по факту выполненных работ.