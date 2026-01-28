В Когалыме прокуратура выбила для ребенка компенсацию за травму на детской площадке

16+
В Югре ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации за травму на детской площадке

В Югре ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации за травму на детской площадке
Фото Freepik

В Когалыме по иску прокурора в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда после травмы на детской площадке. Об этом сообщили в окружном надзорном ведомстве.

Местная жительница обратилась в прокуратуру после того, как ее ребенок в июне 2025 года получил травму во время игры на детской площадке. Как выяснилось, администрация города закрепила площадку на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника», однако меры по надлежащему содержанию элементов благоустройства ответственные люди не предприняли.

Прокурор направил иск, а суд его удовлетворил и взыскал с ответчика 100 тыс. рублей.


Сегодня в 11:24
