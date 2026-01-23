Эксперты Тюменьстата рассказали, что подорожало, а что подешевело в Югре в 2025 году

В конце 2025 года потребительские цены в Югре увеличились на 4,2% по сравнению с декабрем 2024 года, тогда как в целом по стране рост составил 5,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменьстата.

Продукты

Цены на продовольственные товары в округе за год выросли в среднем на 5,2%. Заметнее всего подорожали:

сыр ‒ на 11,6%;

хлеб и хлебобулочные изделия ‒ на 9,1%;

мясо и птица ‒ на 8,4%;

кондитерские изделия ‒ на 8,1%;

рыба и морепродукты ‒ на 7,4%.

Небольшой рост показали макароны, молочные продукты и колбасные изделия. При этом цены на подсолнечное масло, крупы и бобовые выросли менее чем на 1%.

В то же время часть продуктов подешевела. Так, яйца стали дешевле на 16%, плодоовощная продукция – на 10,8%, сахар-песок и сливочное масло – на 6,3%. Алкогольные напитки за год подорожали в среднем на 10,9%.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в Югре увеличились на 1,9% (по России – на 3%). Наиболее заметный рост зафиксирован:

на медикаменты – 14,5%;

табачные изделия и мебель – 5,5%;

одежду и белье – 3,1%.

Одновременно подешевела часть техники: телерадиотовары – на 4,8%, электротовары и бытовые приборы – на 2,7%.

Топливо также выросло в цене: бензин подорожал на 10%, дизельное топливо – на 8%.

Услуги

Тарифы на услуги населению в ХМАО за год выросли на 6,2%, что также ниже среднероссийского показателя (9,3%). Больше всего подорожали:

услуги пассажирского транспорта – 11,6%;

ветеринарные услуги – 11,5%;

услуги правового характера – 11,2%;

бытовые услуги – 10,7%.

Рост также зафиксирован в сфере образования, медицины, культуры, гостиничного бизнеса и ЖКХ. При этом тарифы на банковские услуги выросли менее чем на 1%.

Единственной заметно подешевевшей категорией стали услуги зарубежного туризма – они снизились в цене на 13,2%. Телекоммуникационные услуги подешевели незначительно ‒ менее чем на 1%.