Эксперты Тюменьстата рассказали, что подорожало, а что подешевело в Югре в 2025 году

В конце 2025 года потребительские цены в Югре увеличились на 4,2% по сравнению с декабрем 2024 года, тогда как в целом по стране рост составил 5,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменьстата.
Продукты
Цены на продовольственные товары в округе за год выросли в среднем на 5,2%. Заметнее всего подорожали:
- сыр ‒ на 11,6%;
- хлеб и хлебобулочные изделия ‒ на 9,1%;
- мясо и птица ‒ на 8,4%;
- кондитерские изделия ‒ на 8,1%;
- рыба и морепродукты ‒ на 7,4%.
Небольшой рост показали макароны, молочные продукты и колбасные изделия. При этом цены на подсолнечное масло, крупы и бобовые выросли менее чем на 1%.
В то же время часть продуктов подешевела. Так, яйца стали дешевле на 16%, плодоовощная продукция – на 10,8%, сахар-песок и сливочное масло – на 6,3%. Алкогольные напитки за год подорожали в среднем на 10,9%.
Непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в Югре увеличились на 1,9% (по России – на 3%). Наиболее заметный рост зафиксирован:
- на медикаменты – 14,5%;
- табачные изделия и мебель – 5,5%;
- одежду и белье – 3,1%.
Одновременно подешевела часть техники: телерадиотовары – на 4,8%, электротовары и бытовые приборы – на 2,7%.
Топливо также выросло в цене: бензин подорожал на 10%, дизельное топливо – на 8%.
Услуги
Тарифы на услуги населению в ХМАО за год выросли на 6,2%, что также ниже среднероссийского показателя (9,3%). Больше всего подорожали:
- услуги пассажирского транспорта – 11,6%;
- ветеринарные услуги – 11,5%;
- услуги правового характера – 11,2%;
- бытовые услуги – 10,7%.
Рост также зафиксирован в сфере образования, медицины, культуры, гостиничного бизнеса и ЖКХ. При этом тарифы на банковские услуги выросли менее чем на 1%.
Единственной заметно подешевевшей категорией стали услуги зарубежного туризма – они снизились в цене на 13,2%. Телекоммуникационные услуги подешевели незначительно ‒ менее чем на 1%.