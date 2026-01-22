Максимальные больничные и декретные выплаты в Югре увеличили на 20%

С начала 2026 года Отделение СФР по Югре выплачивает пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет в повышенном размере. Максимальные выплаты для работающих родителей региона выросли на 20,32%.

«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году вырос со 172 тысяч до 207 тысяч рублей в месяц, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличился с 794 355,80 до 955 836 рублей за 140 дней беременности. Предельная сумма по уходу за ребенком до 1,5 лет составила 83 021,19 рублей в месяц», − рассказали siapress.ru в Отделении СФР.

В 2025 году в Югре было оплачено 769 459 больничных листов, пособие по беременности и родам назначили 9 721 женщине, а 27 549 жителей округа получали пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

В региональном СФР напомнили, что размер больничного зависит от страхового стажа и может составлять 60%, 80% или 100% среднего заработка. Пособие по беременности и родам назначается только матерям и выплачивается в размере 100% среднего заработка. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается одному из членов семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя и составляет 40% среднего заработка за два предыдущих года.

Для расчета выплат в 2026 году учитывается средний заработок за 2024 и 2025 годы. Если доход ниже МРОТ или страховой стаж составляет менее шести месяцев, средний дневной заработок рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. В 2026 году МРОТ увеличился более чем на четыре тысячи рублей и составил 27 093 рубля. Минимальная оплата одного дня больничного составляет 890,73 рубля без учета районного коэффициента.

В Отделении СФР уточнили, что все выплаты по временной нетрудоспособности оформляются автоматически на основании электронных листков нетрудоспособности. Работодатели получают уведомления онлайн об открытии, продлении и закрытии больничных, а работникам не требуется подавать заявления или дополнительные документы. После закрытия листка нетрудоспособности фонд рассчитывает пособие и перечисляет средства получателю. Информация о статусе больничного доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

Кстати, если заболевание или травма произошли в течение 30 дней после увольнения, человек сохраняет право обратиться к бывшему работодателю за оплатой больничного.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии − в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник-пятница с 09:00 до 17:00).