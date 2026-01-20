Синоптики предупредили, что середина недели в Югре пройдет без потепления

В середине рабочей недели в Югру не придет потепление. Синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС предупреждают о сильных морозах до -46 градусов.

В среду, 21 января, по округу ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Местами возможны туман, изморозь и гололедица на дорогах. Ветер восточной четверти – 2-7 м/с. Ночью температура воздуха составит -33…-38 °C, в отдельных районах столбики термометров опустятся до -45 °C. Днем ожидается -29…-34 °C, местами – до -40 °C.

В четверг, 22 января, морозы усилятся. Ночью по округу прогнозируют -36…-41 °C, а по восточной половине Югры – до -46 °C. В западных районах будет немного теплее – до -29 °C. Днем температура составит -31…-36 °C, на востоке – до -42 °C, на западе – до -22 °C. Осадков не ожидается, ветер останется слабым.

В Сургуте, по информации gismeteo, середина недели также пройдет без потепления. В ночные часы температура будет опускаться до -35…-37 °C, днем – в пределах -31…-33 °C. Существенных осадков не прогнозируется.

Аномальное за всю историю региона похолодание до минус 62 градусов было зафиксировано в Югре (на месторождении Большое Ольховское имени Виноградова) в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года.