Югра вошла в топ-5 регионов России по решению проблем социального сиротства — губернатор

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Людмилой Борисовной Низамовой. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

По словам губернатора, среди основных направлений работы детского омбудсмена — помощь детям участников специальной военной операции, обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, а также защита прав на образование, равные возможности и безопасность.

Кухарук отметил, что за пять лет работы Низамовой институтом уполномоченного рассмотрено более 4,6 тыс. обращений и подготовлено 48 инициатив о внесении изменений в федеральное, региональное и муниципальное законодательство. В результате смещения акцента на раннюю помощь и профилактику кризисов в Югре, по данным губернатора, на 46% снизилось число случаев ограничения родительских прав и на 32% — число случаев лишения родительских прав.

Эти показатели, как сообщил Руслан Кухарук, отразились в федеральном рейтинге: Югра вошла в топ-5 субъектов России по оценке ситуации с социальным сиротством. Губернатор подчеркнул, что результаты подтверждают эффективность подхода и личный вклад Низамовой, и сообщил о решении направить в думу Югры ее кандидатуру для назначения на новый срок.