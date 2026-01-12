Каждый третий работник в Югре рассчитывает на повышение

33% работающих жителей Югры рассчитывают на карьерный рост в 2026 году. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса.

«Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 36%, среди женщин − лишь 29%. Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки − 42%. Среди 35-44-летних верят в рост 35% (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение − 7%), а среди работников старше 45 лет − 22%», − говорится в сообщении.

Уровень образования также влияет на карьерные планы. Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на продвижение по службе − 36% против 31% среди работников со средним профессиональным образованием.