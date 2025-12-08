Делегация Югры достойно представила регион на форуме #МЫВМЕСТЕ

На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ подвели итоги ежегодного мониторинга эффективности деятельности субъектов России по развитию добровольческой деятельности, благотворительности и некоммерческого сектора. По результатам оценки лидером среди регионов с численностью населения от 1 до 2 млн человек стала Югра, а «Молодежный центр Югры» получил награду как ресурсный центр по развитию добровольчества в автономном округе.

«Молодежный центр Югры» является членом Ассоциации Добро.рф и объединяет усилия волонтеров и организаторов добровольческой деятельности во всех муниципальных образованиях округа. Центр оказывает методическую, консультационную, информационную и организационную поддержку, помогает запускать и сопровождать добровольческие инициативы, развивает сетевые проекты, благодаря которым все больше жителей региона вовлекаются в волонтерство. Именно эта системная работа стала базой для рывка Югры в рейтинге.

«В прошлом году в этом рейтинге Югра занимала восьмое место, в этом – первое. Это результат слаженной работы всего добровольческого сообщества региона, которое благодаря нашим совместным с Правительством Югры в лице Департамента молодежной политики Югры, муниципальными образованиями, социально ориентированными некоммерческими организациями , добровольческими и благотворительными объединениями усилиями стало за этот год еще сильнее и эффективнее. Каждый четвертый житель Югры – доброволец, и благодаря личному вкладу каждого из них достигнут этот результат. Те, кто готов прийти на помощь не только словом, но и делом, самоотверженно и бескорыстно трудиться на благо других, кто живет с открытым сердцем и добрыми помыслами – именно они ведут к светлому будущему наш регион и всю Россию», — отметил генеральный директор АНО «Молодежный центр Югры» Виталий Андреев.

В основе оценки рейтинга лежит комплексный подход к развитию добровольчества и некоммерческого сектора, который должен обеспечить достижение национальной цели по вовлечению 45% молодежи в добровольческую деятельность. Учитываются уровень нормативно-правового регулирования, меры государственной поддержки добровольчества и общественной активности, а также эффективность работы ресурсных центров добровольчества. В Югре такие центры действуют в каждом муниципалитете, в 19 из них открыто 25 Добро.Центров.

Численность добровольцев в регионе составляет 433 605 человек, средний возраст волонтера – 28 лет. Среди организаторов добровольческой деятельности лидируют государственные организации – 522 структуры, активно вовлеченные в поддержку и координацию добровольческих проектов. Значительный вклад вносят некоммерческие организации (484), школы (414), общественные объединения (203) и коммерческие организации (128), что демонстрирует широкий охват и межсекторный характер волонтерского движения в Югре.

На платформе Добро.рф зарегистрировано 97 922 жителя округа, из них 68% составляют молодые люди. В регионе представлено 3 353 организатора добровольческой деятельности, реализовано более 125 тысяч проектов. В сумме за своими добрыми делами югорчане провели почти три миллиона часов, участвуя в самых разных инициативах – от адресной помощи до крупных региональных и общероссийских акций.

Добровольчество в Югре развивается на системной основе. Регулярно проводятся обучающие мероприятия для волонтеров, координаторов добровольческих проектов, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, органов власти и местного самоуправления. Значительная часть работы посвящена формированию профессионального сообщества: созданию площадок для обмена опытом, наставничества и совместной разработки новых инициатив.

В конце ноября в Ханты-Мансийске уже в восьмой раз прошел региональный образовательный форум «Добрые люди». В нем приняли участие 150 человек со всей Югры – от перспективных волонтеров, только начинающих свой путь в добровольчестве, до опытных организаторов и руководителей добровольческих объединений. Форум стал площадкой для обсуждения новых форматов работы, обмена успешными практиками и совместного планирования дальнейшего развития добровольческого движения в округе.

Особое внимание в 2025 году было уделено сотрудничеству с бизнесом и развитию корпоративного волонтерства. Компании все активнее включаются в социальные проекты, поддерживают инициативы сотрудников, участвуют в благотворительных акциях. В Корпоративной неделе добра в Югре поучаствовали более 35 000 человек из 400 организаций, что стало еще одним подтверждением того, что участие в добровольческих проектах становится нормой для крупных и средних работодателей региона.

АНО «Молодежный центр Югры» активно вовлечена в программы Ассоциации Добро.рф. В округе на высоком уровне обеспечена поддержка Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, федеральных программ «Обучение служением» и «Формирование комфортной городской среды». Молодежный центр выполняет функции регионального штаба #МЫВМЕСТЕ и координирует взаимодействие 22 муниципальных штабов.

В уходящем году совместными усилиями муниципальных и регионального штабов была организована масштабная гуманитарная помощь: волонтерам Анапы направлено 80 кубометров грузов, собраны канцелярские принадлежности, рюкзаки и книги для детей из ДНР к началу учебного года. На постоянной основе проводится адресная поддержка военнослужащих и их семей, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Важной оценкой вклада Югры в развитие добровольчества стало и решение Общего собрания Ассоциации Добро.рф. Начальнику Центра развития добровольчества АНО «Молодежный центр Югры» Марату Ласкину вручена благодарность за большой вклад в развитие добровольчества и общественной деятельности от первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Волонтеров Югры лично поблагодарил губернатор Руслан Кухарук, побывавший на стендах земляков на форуме #МЫВМЕСТЕ. «Встретился с делегацией Югры, чтобы лично поблагодарить добровольцев за их самоотверженный труд и отзывчивость. Пусть каждое ваше доброе дело возвращается искренней благодарностью, теплом и поддержкой, а ряды единомышленников только растут!» – отметил глава региона.