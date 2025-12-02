В Югре действуют новые правила по поступлению детей иностранцев в детсады

В России с 13 ноября 2025 года вступили в силу обновлённые правила приёма иностранных граждан на обучение по программам дошкольного образования. Теперь при отсутствии документов, подтверждающих законность пребывания на территории страны, иностранному ребёнку могут отказать в зачислении в государственный или муниципальный детский сад, сообщает РИЦ «Югра».

Согласно новым требованиям, при оформлении ребёнка в дошкольное учреждение родители или законные представители должны предоставить расширенный пакет документов. В том числе:

копии документов, подтверждающих родство или законность представления прав ребёнка;

копии документов, подтверждающих законность пребывания ребёнка и его законного представителя в Российской Федерации;

копии документов, удостоверяющих личность ребёнка-иностранца;

копии документов о присвоении СНИЛС родителям и ребёнку (при наличии);

копии документов, подтверждающих трудовую деятельность родителей;

копии документов о присвоении ИНН родителей (при наличии).

Как пояснила старший помощник прокурора Югры по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления Марьяна Королёва, новые требования не затрагивают иностранных граждан, которые в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» имеют право на получение образования наравне с гражданами России. Для таких категорий условия приёма в детские сады остаются прежними.

Приказ, устанавливающий обновлённый порядок, будет действовать до 28 июня 2026 года. Введение новых требований направлено на упорядочение процедуры приёма иностранных детей в дошкольные образовательные организации, а также на усиление контроля за законностью пребывания иностранных граждан на территории страны.