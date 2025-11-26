Югорчане выиграли мировой финал Global Management Challenge 2025 года

Команда Югры стала победителем международного чемпионата по менеджменту Global Management Challenge, суперфинал которого прошёл 25 ноября в Индии. Участники управляли виртуальной компанией в условиях, максимально приближённых к реальной рыночной экономике. За лидерство боролись сильнейшие команды из России, Индии, Нигерии, Анголы, Китая и Казахстана.

Перед мировым финалом югорчане в сентябре выиграли национальный отбор в Москве. В состав команды вошли выпускники Президентской академии, участники программы «Лидеры изменений Югры» и конкурса «Лидеры России» платформы «Россия — страна возможностей», а также специалисты из органов власти и учреждений округа.

Югру на чемпионате представляли: заместитель губернатора округа, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин, генеральный директор фонда «Мой Бизнес» в Югре Александр Деменко, руководитель Центра цифровой оптимизации процессов АУ «Региональный институт управления» Руслан Богордаев и мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского района автономного округа Алексей Малаев.

Напомним, что команда Югры в 2023 году заняла второе место по итогам мирового финала Global Management Challenge.