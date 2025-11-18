В Югре подвели итоги сезона в благоустройстве общественных пространств

В Югре подвели итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и обсудили планы на следующий год на заседании межведомственной комиссии автономного округа, рассказал губернатор Руслан Кухарук. Работы по благоустройству в 2025 году завершены на 72 общественных территориях общей площадью 69,3 гектара. Среди них — два победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года: парк Первопроходцев в Когалыме и сквер «Северное сияние» в Югорске. Отмечается, что благодаря слаженной работе муниципалитетов и подрядных организаций все объекты выполнены в срок.

Отдельное внимание было уделено строительству стелы «Город трудовой доблести» в Ханты-Мансийске. Готовность объекта составляет 61%. На месте будущего центра притяжения ранее находился аварийный дом, сейчас строители перешли к облицовке стелы. Проект реализуется совместно с партией «Единая Россия» и Российским военно-историческим обществом.

В 2025 году планируется благоустроить 73 общественные территории, включая 15 пространств, за которые проголосовали более 142 тысяч жителей округа в рамках Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. На заседании вместе с муниципалитетами определены сроки завершения разработки и утверждения проектно-сметной документации по этим объектам.