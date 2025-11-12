Губернатор Югры провел ряд рабочих встреч в Совете Федерации

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл рабочие встречи в Совете Федерации, рассказывает канал «Югра официально». С председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко подведены итоги Дней Югры. «Ваша команда показала высокий уровень подготовки, которого мы давно не видели. Валентина Ивановна Матвиенко отметила, что такой пример стоит показать и другим регионам — вот как должна работать команда и губернатор. Постановление получилось выверенным, без лишнего — стратегическим документом», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и Руслан Кухарук обменялись мнениями по реализации партийных проектов и законодательных инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан. Губернатор поблагодарил Владимира Якушева и Андрея Шевченко за внимательное отношение к вопросам развития Югры, поддержку региональных инициатив и конструктивный диалог с округом.

Также Руслан Кухарук провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. «Сегодня говорили о социальных и экономических эффектах, которые будут достигнуты для жителей округа при реализации региональных инициатив. Это именно те вопросы, которые волнуют югорчан: развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни и перспективы автономного округа. Благодарю Валентину Ивановну за поддержку наших инициатив, детальное рассмотрение предложений и внимание к вопросам развития Югры. Этот диалог основа для новых достижений в интересах жителей нашего региона», — резюмировал итоги разговора губернатор Югры.