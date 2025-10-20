​Югра вошла в число крупнейших доноров федерального бюджета России

Югра за первые шесть месяцев 2025 года перечислил в бюджет России 2,7 триллиона рублей, сообщает аналитический портал Федеральной налоговой службы РФ. Это — второй показатель среди всех регионов страны после Москвы, которая направила в государственную казну 7,9 триллиона рублей, пишет «Сургутская трибуна».

Как уточняют аналитики, основная часть поступлений — 2,2 триллиона рублей — направлена в федеральный бюджет. Остальные средства пополнили консолидированные бюджеты субъектов и внебюджетные государственные фонды.

Источниками доходов стали налоговые поступления, включая налоги на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость. Последний, напомним, планируется увеличить в следующем году, что, по оценкам экспертов, может повлиять на доходность регионов.

Среди соседних субъектов по объёмам перечислений Ямало-Ненецкий автономный округ направил 1,9 трлн рублей, а Тюменская область — 374 млрд рублей.

Напомним, что по итогам 2024 года Югра перечислила в федеральную казну 4,5 триллиона рублей.