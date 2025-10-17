​Югра получит 1 миллиард рублей на расселение аварийного жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выделит 1 миллиард рублей на переселение 6,7 тысячи югорчан из 119,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Средства направят на покупку новых квартир и выплату компенсаций тем, кто предпочтет получить сумму в денежном эквиваленте, пишет «Сургутская трибуна».

О выделении федеральной поддержки сообщил министр строительства и ЖКХ России Марат Хуснуллин. «В целом по всем принятым решениям на сегодняшний день поддержку получили 68 регионов на общую сумму свыше 32 млрд рублей. Это позволит расселить около 901 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживают порядка 49,8 тысячи жителей», — отметил министр.

В Югре программа расселения граждан из аварийного фонда рассчитана до 2030 года.

В Сургуте работа по обновлению жилфонда практически завершена: аварийное жилье в городе расселено на 99,9%. За время действия программы более 6,8 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. В сентябре был снесён последний ветхий дом в районе Строитель, а летом власти демонтировали последний аварийный дом в Восточном районе.