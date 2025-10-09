​В Берёзово открылся новый парк семейного отдыха

В Берёзово появилось новое общественное пространство — парк семейного отдыха, построенный по инициативе местных жителей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Торжественное открытие состоялось на улице Молодёжной, в самом крупном жилом массиве посёлка, и собрало более ста человек, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Создание нового парка заняло два года. На территории площадью более пяти тысяч квадратных метров оборудованы велосипедная дорожка, пешеходные тротуары и детская игровая площадка. Для отдыха установлены уличная мебель, шезлонги и скамейки. В тёмное время суток территорию освещают 50 современных фонарей, а для удобства посетителей предусмотрен общественный туалет.

В зимний сезон парк украсит новогодняя иллюминация и световые инсталляции, а уже в следующем году здесь появятся спортивная зона и уличная библиотека. Также продолжится озеленение территории.

Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая действует с 2019 года и позволила благоустроить в Югре более 830 дворов и общественных пространств. В этом году в округе продолжается реализация новых проектов-победителей, среди которых набережные в Сургуте и Белоярском, парк «Западный» в Нягани и другие современные пространства, создающие комфортную городскую среду для жителей региона.