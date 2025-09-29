16+
​Молодежь Югры показала себя на форуме «УТРО» в Тюмени

Делегация Югры и губернатор округа приняли участие в форуме «УТРО» в Тюмени

Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Тюмени завершился молодежный форум Уральского федерального округа «УТРО», который в 2025 году собрал более тысячи участников и стал одной из ключевых образовательных и коммуникационных площадок региона. В этом году в программу форума вошли конкурсы Росмолодежь.Гранты и «Сила Урала», обширный блок лекций и мастер-классов, встречи с экспертами, культурные события, посвященные 80-летию Победы, а также экскурсионные программы на ведущие предприятия и в научные центры Тюмени.

Ханты-Мансийский автономный округ представила делегация из 70 человек. В ее состав вошли студенты и преподаватели Сургутского, Югорского и Нижневартовского университетов, молодые специалисты в сфере образования, медиа и промышленности, волонтеры, предприниматели, сотрудники нефтегазовых компаний, представители креативных индустрий, а также корреспонденты региональных СМИ. В делегацию также вошли четверо участников из подшефной территории Югры — города Макеевки Донецкой Народной Республики.

Для югорчан форум стал возможностью познакомиться с перспективами развития страны, изучить тренды рынка труда и современные инструменты работы, пообщаться с представителями власти и бизнеса, а также защитить свои проекты на грантовых конкурсах.

Особое место в работе форума заняла площадка «Управленцы», организованная Югрой. Конкурсный отбор здесь был одним из самых строгих: из 1417 заявок прошли лишь 92 участника, среди которых — молодые мэры и заместители глав муниципалитетов, предприниматели, представители НКО и студенты управленческих направлений. Программа включала работу с федеральными экспертами по лидерству и управлению, разработку карт развития навыков и решение практических кейсов от органов власти и бизнеса.

На конкурс Росмолодежь.Гранты поступило 202 заявки, еще 22 проекта поданы в рамках «Силы Урала». Всего отобрано 12 лучших инициатив, которые получили финансирование на сумму 6 млн рублей. Также на форуме прошел добровольческий конкурс «Территория добра.УТРО», где победителями стали проекты Юлии Онищенко «Старт в добро» и Яны Тиханской «Сила Урал». Каждая инициатива получила грант в размере 250 тыс. рублей.

В образовательной программе форума приняли участие 500 молодых специалистов. За пять дней они посетили 65 лекций и мастер-классов, 72 культурных события, работали на шести тематических площадках и участвовали в дискуссиях. Важным блоком стали встречи «По любви», где поднимались вопросы гражданской ответственности и патриотизма.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что участие округа в форуме имеет стратегическое значение: «Югорская молодежь в этом году встречает «Утро» в Тюмени. В состав делегации вошли 70 участников – студенты, молодые специалисты, волонтеры, предприниматели и исследователи. Югорчане не только активно работают на пяти тематических площадках: от медиатехнологий до IT-разработок, но и организовали свою по направлению «Управленцы». Рад видеть, с каким интересом и уверенностью ребята рассказывают о своих идеях. Лучшие проекты получат грантовую поддержку до 1 млн рублей».

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он также принял участие в новом формате общества «Знание» — «Уроке истории». Руководители регионов рассказали о вкладе жителей своих территорий в Великую Победу. Руслан Кухарук вспомнил фронтовой путь своих родственников, подчеркнув важность сохранения исторической памяти.

Большой интерес вызвали экскурсионные выезды. Участники посетили Тюменскую областную Думу, где познакомились со структурой законодательной власти и поучаствовали во встрече «Управленческие компетенции современного лидера». В ТюмГУ молодые люди увидели выставку, посвященную 95-летию университета, и приняли участие в проектной сессии по созданию межуниверситетского кампуса.

Форумчане побывали в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени, где познакомились с цифровыми сервисами управления городским хозяйством. Также в программе был визит на предприятия высоких технологий и встречи с разработчиками.

Культурные мероприятия форума были посвящены 80-летию Победы: участники посмотрели спектакль «Бери и помни», основанный на воспоминаниях ветеранов, и приняли участие в иммерсивной постановке «Знакомство с героем», завершив ее возложением цветов к Вечному огню.


Сегодня в 16:05
