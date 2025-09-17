В Югре детям возвращают слух: в Нижневартовске прошла серия уникальных операций

В Нижневартовской окружной детской больнице провели очередной цикл высокотехнологичных операций, направленных на восстановление слуха у детей. Над сложными вмешательствами работала команда московского профессора Олега Наумова совместно с врачами-отоларингологами НОКДБ.

На этот раз хирургами были выполнены удаление холестеатомы, санирующие операции, тимпанопластика и установка слуховых протезов. Все процедуры сопровождались онлайн-трансляцией для врачей из разных регионов страны, что позволило сделать операции не только медицинским событием, но и масштабным образовательным мастер-классом.

«Сегодня на операционном столе — ребёнок из Сургута с хроническим отитом и врождённой холестеатомой. Удаляем опухоль, восстанавливаем слуховой аппарат, устанавливаем протез. Такие операции редки для округа, но благодаря нашему сотрудничеству дети получают шанс слышать», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Владимир Герасименко.

Всего за один день слух восстановили семи юным пациентам из Лянтора, Сургута, Мегиона, Нефтеюганска, Лангепаса и Нижневартовска. Все они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.