Югра направит свою делегацию на форум TNF-2025

15 сентября стартует промышленно-энергетический форум TNF 2025 — ключевая площадка нефтегазовой отрасли, где объединяются производители оборудования и услуг, недропользователи и представители органов, формирующих государственную промышленно-технологическую политику.

Центральная тема форума в этом году — «Технологическое лидерство: объединяя усилия». Ожидается участие более 12 тысяч человек, среди которых представители свыше 1000 компаний из 60 регионов России, а также делегации из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, стран Азии и Ближнего Востока.

Югру на мероприятии представит делегация во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Он выступит спикером на деловом завтраке «Энерголидерство: образ будущего ТЭК», где также заявлены министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В составе делегации округа — первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Наталья Огородникова, директор департамента промышленности Виктор Гамузов и генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев.

На форуме будет представлен стенд Югры, на котором свою продукцию и разработки продемонстрируют ведущие промышленные компании региона.