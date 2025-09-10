На трассе «Тюмень − Ханты-Мансийске» водитель грузовика не выдержал дистанцию и врезался в легковушку

Накануне, 9 сентября, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель фуры SHACMAN не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди Mitsubishi.

«Около 10:10 на 942 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск», 54-летний водитель «SHACMAN», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «Mitsubishi», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате автоаварии водитель легкового автомобиля получил травмы.

Это единственное ДТП, зарегистрированное на окружных дорогах за прошедшие сутки.