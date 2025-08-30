Эксперты рассказали, кто чаще всего работает из дома в ХМАО

Удаленный формат занятости продолжает жить в Югре – в 37% компаний региона работают сотрудники «на удаленке». Такую информацию привел сервис SuperJob.

Полностью из дома трудится лишь небольшая часть персонала: в большинстве таких компаний удаленка касается менее 10% сотрудников. Лишь 3% работодателей рассказали, что у них есть работники, трудящиеся из-за рубежа.

Чаще всего из дома работают айтишники – их упомянули 34% работодателей. Далее идут специалисты по продажам и инженеры (по 20%), HR (16%) и бухгалтеры с финансистами (11%). Также дистанционно трудятся маркетологи, юристы, сотрудники колл-центров и закупщики.

Напоминаем, самые высокие зарплаты в ХМАО предлагают сварщикам, водителям и прорабам.