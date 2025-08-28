В Югре опубликовали график сентябрьских выплат пенсий и детских пособий

Отделение СФР по -Югре сообщило, в какие даты в сентябре будут перечисляться пенсии и социальные пособия. Если день выплаты совпадает с выходным или праздником, средства поступят заранее.

График выплат:

3 сентября через банки поступит − единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособия на ребенка мобилизованного или военнослужащего по призыву.

5 сентября − ежемесячная выплата из средств маткапитала.

8 сентября − пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 10, 18 и 22 сентября − пенсии через кредитные организации.

Если гражданин получает выплаты через почту, доставка будет проходить с 4 по 30 сентября по графику конкретного почтового отделения.

Важно: выплаты перечисляются в течение дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться зачисления до вечера.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр Отделения Социального фонда по ХМАО: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).