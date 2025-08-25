16+
Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования

Стартовало большое исследование жизни и быта Тюменского севера в советский период

Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования
В Тюменском и Томском университетах стартовало историческое исследование, посвящённое условиям жизни, быту и культуре в нефтяных и газовых городах Тюменского Севера в советский период. Учёные хотят сохранить память о становлении Тюменского нефтегазового комплекса и приглашают жителей региона поделиться своими личными и семейными историями.

Особое внимание исследователи уделяют воспоминаниям о жизни в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Мегионе и других центрах освоения «большой нефти» в 1960-1980-е годы. Важны любые детали: от трудовых будней и условий проживания до культурной и общественной жизни городов в этот ключевой для страны период.

Историки готовы брать интервью у очевидцев событий и их родственников, чтобы зафиксировать воспоминания в рамках научного проекта. Как отмечают исследователи, именно личные свидетельства позволяют воссоздать подлинную картину повседневности того времени и передать атмосферу эпохи будущим поколениям.

Организаторы проекта просят всех, кто жил или чьи близкие застали времена становления нефтяной столицы Западной Сибири, откликнуться и помочь в сохранении исторической памяти.

Для связи с исследователями необходимо написать историку Игорю Стасю через его страницу во «ВКонтакте».


25 августа в 15:53, просмотров: 977, комментариев: 1
Alkonowa1ow
25 августа в 21:46
11 апреля 1978 года Тюменские нефтяники добыли на промыслах Тюменской области первый миллиард тонн нефти. Фото запечатлело членов почетной вахты по добыче 1 миллиарда тонн Тюменской нефти на степенях крыльца здания производственного объединения «Сургутнефтегаз». К первому миллиарду Тюменские нефтяники шли долгих и трудных четырнадцать лет. Небывалые темпы бурения и роста нефтедобычи. С добычей первого миллиарда тонн Тюменской нефти поздравил в центральных газетах СССР 14 апреля 1978 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Это была большая трудовая Победа сургутских, юганских и самотлорских нефтяников. Время все дальше отдаляет те легендарные и героические трудовые будни нефтяников, буровиков, строителей и всех тех, кто разделял и быт и трудовые дела тюменских нефтяников. Время стирает многое из памяти и, что плохо, все нынешними современниками воспринимается через призму современного комфортного и благоустроенного быта наших северных городов. И поэтому проект Тюменского и Томского университетов по исследованию жизни и быта тех, кто жил в 60-80 -е годы, кто жил в наших северных городах и посёлках и кто принимал непосредственное участие в становлении Западно-Сибирского нефтегазового комплекса имеет огромное значение для реанимации наших традиционных духовных ценностей, для патриотического воспитания не только нашей детей, нашей молодежи, но и для восстановления исторической памяти о тех суровых трудовых буднях, которыми жил наш Сургут, жили наши соседи Урай и Нефтеюганск, жил наш соперник по социалистическому соревнования городов - Нижневартовск. В городской газете того времени, выходящей тиражом в 60 тысяч экземпляров «К победе коммунизма» на 3-й полосе регулярно публиковалась рублика: «Сургут-Нижневартовск: дружба- соревнование». До 1976 года три раза в неделю сургутяне и вартовчане смотрели телевизионные новости Нижневартовской студии телевидения, в которых освещались дела сургутских и нижневартовских нефтяников. Главной фишкой 1974 года было соревнование буровых бригад Сургута и Нижневартовска за достижение первыми проходки 100 тысяч метров в год на один буровой станок. В борьбу вступили Нижневартовске буровые бригады Героя Социалистического Труда Геннадия Левина (НУБР-1), Героя Социалистического Труда Григория Петрова (НУБР-2) и Сургутского бурового мастера Георгия Ерёмина (СУБР). В итоге 21 декабря 1974 года бригада Георгия Петровича Ерёмина на Солкинской площади пробурила впервые 100 тысяч метров горных пород. Причём в Нижневартовске скважины бурили на глубину 1700 м, а в Сургуте - 2100-2200 метров, что значительно сложнее.
О личности Георгия Ерёмина хорошо написал в своё время Тюменский историк-краевед экс- заместитель начальник ФСБ по Тюменской области Александр Антонович Петрушин. 1974 год был «звездный час» и «лебединая песня» Георгия Петровича Ерёмина. За достижение 100 тысяч метров проходки по всем канонам буровому мастеру Георгию Петровичу Ерёмина положена была бы Золотая Звезда Героя Социалистического Труда. Но что-то не сложилось. То ли анкета подвела, то ли сказался его независимый характер, как бурового мастера, то ли еще что-то, но наградили Георгия Ерёмина только в 1977 году орденом Октябрьской Революции. Между тем Георгий Ерёмин был первооткрывателем Локосовского нефтяного месторождения, открытого в 1963 году, что стало причиной рождения города Лангепас и Локосовского газоперерабатывающего завода. К 55 - летию открытия Локосовского месторождения нефти в компании ЛУКОЙЛ по традиции установили бронзовый бюст Георгия Ерёмина, как и другим нефтеразведчикам буровикам - первооткрывателям нефтяных месторождений, на которых работает ЛУКОЙЛ: Герою Социалистического Труда, первооткрывателю Шаимского нефтяного месторождения Семену Урусову, первооткрывателю Покачевского нефтяного месторождения Герою Социалистического Труда Николаю Мелик-Карамову и буровому мастеру, первым пробурившим эксплуатационную скважину на месторождениях Когалыма Степану Повху. Так хранят память и традиции о первопроходцах в нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Георгий Ерёмин пришёл в Сургутскую контору разведочного бурения №4 (ныне это знаменитое Сургутское управление буровых работ №1, которое в этом году отметит 60-летие), где директором был назначен прибывший из города Октябрьский БАССР Евгений Никитович Жаворонков. Пришёл он 1965 году из геологоразведки, где он проработал буровым мастером почти десять лет. По сути он стал учителем и наставником для других буровых мастеров Сургутской КРБ№4: буровых мастеров Солохина и Прокаева. «Дядя Жора» назвали они его в то время, хотя Георгию Петровичу было всего 40 лет. И через три года в содружестве с вышкомонтажный бригадой Героя Социалистического Труда Александром Тимченко они установили всесоюзной рекорд пробурив 40 тысяч метров горных пород, а вышкомонтажная бригада Тимченко смонтировала 64 станка за год, вместо 61 по плану. В 1973 году бригада Ерёмина пробурила 80 тысяч метров горных пород. По итогам соревнования бригада получила премию 5 тысяч рублей, квартиру для бригады, Почетные грамоты. Таковы были времена. Мне доводилось пересекаться с Георгием Петровичем, потому что жил он в доме по проспекту Набережный, 50 на 5-этаже. Неизменно в меховых или болотных сапогах, в широком брезентовом плаще и с шевелюрой седых волос, он был чём-то похож на Короля Лир. Здоровались, он неизменно интересовался будет ли хоккей и иногда заходил в телевизорную аппаратную, что была на первом этаже жилого дома у основания буровой вышки, приспособленной вышкомонтажниками Сургутского вышкомонтажного цеха под телевизионную мачту. Именно такой конструкции была буровая вышка, смонтированная на Локосовской площади Георгием Ереминым, открывшая нефтяное Локосовское месторождение.
Память о нашем легендарном земляке нефтянике-геологе-первооткрывателе Георгии Ерёмина в нашем городе запечатлена лишь в Аллее Георгия Ерёмина. Пока только так. Но этого мало. Слишком мало для такой знаковой фигуры геолога-нефтяника-буровика, который открыл и нефтяное месторождение, и первым пробурил 100 тысяч метров на сургутских месторождениях.

