В Югре проходит традиционное Августовское педагогическое совещание

В Сургуте стартовало традиционное Августовское педагогическое совещание, ставшее одним из ключевых событий в образовательной повестке региона. В нем приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, представители органов власти и общественности, ветераны педагогической отрасли, а также более 1200 специалистов системы образования из разных муниципалитетов округа. Еще свыше 6 тысяч педагогов подключились к работе онлайн. Центральной темой обсуждений стала трансформация системы образования и интеграция федеральных инициатив, формирующих единое образовательное пространство страны.

Глава региона в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение сферы образования: «Мы следуем четкому курсу Владимира Владимировича Путина на укрепление единства и суверенитета образовательной системы России. Образование должно стать мощным фактором сплоченности общества, воспитания достойных граждан своей Родины». По словам Кухарука, в настоящее время по поручению президента идет разработка национальной Стратегии развития образования до 2036 года, которая определит ориентиры для всей страны.

Одним из важных нововведений станет внедрение национального мессенджера МАХ, обеспечивающего удобную и безопасную коммуникацию между родителями, школьниками, учителями и администрацией. Пилотный запуск системы пройдет в Югре и еще четырех регионах России. «Это серьезный шаг вперед, обеспечивающий комфорт и прозрачность коммуникаций в сфере образования. Мы уверены, что переход пройдет гладко и быстро благодаря опыту внедрения цифровых решений, накопленному регионом ранее», — отметил губернатор.

Особое внимание на совещании уделили преподаванию истории. С 1 сентября 2025 года в школах округа начнут использовать новые государственные учебники по истории для 5-9 классов. Кроме того, для учеников 5-7-х классов вводится обязательный курс «История родного края», который позволит школьникам глубже изучить традиции и прошлое Югры. «У нас теперь единая методика преподавания истории, подкрепленная современными технологиями и доступностью учебной литературы. Это позволит сформировать полноценное представление наших молодых жителей Югры о прошлом своего региона и всей страны», — добавил Кухарук.

Важным показателем эффективности системы образования стали успехи югорских школьников. В 2025 году в федеральный реестр достижений внесены данные о 5744 жителях округа в возрасте от 7 до 35 лет, ставших победителями и призерами соревнований, а также авторами научных публикаций. Улучшились и результаты ЕГЭ: доля высоких баллов выросла с 10 до 15 процентов, чего добились более 3 тысяч старшеклассников.

Глава региона подчеркнул решающую роль педагогов в этих успехах: «Эти выдающиеся результаты были бы невозможны без вашего труда, дорогие педагоги. Поэтому в знак признания вашей значимой роли в развитии будущих поколений в 2025 году учреждена специальная премия губернатора Югры для лучших преподавателей региона. Победитель в каждой номинации получит 500 тысяч рублей».

С целью подготовки востребованных кадров в вузах округа открылся набор по 11 новым направлениям, соответствующим потребностям экономики региона. Дополнительно введены меры поддержки молодых ученых: с февраля 2025 года аспиранты, защитившие диссертацию в первый год после окончания обучения, получают выплату в размере 200 тысяч рублей, а их научные руководители — премию в 100 тысяч.

Совещание также стало площадкой для обсуждения реализации национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого в Югре создается современная образовательная инфраструктура, развиваются программы ранней профессиональной ориентации школьников. Регион активно внедряет проект «Будущий профессионал», благодаря которому почти каждая школа оснащена условиями для профильного обучения по востребованным направлениям.

Важной частью программы совещания стало подведение итогов работы по обновлению материально-технической базы. К началу учебного года открылись три новых школы — в Урае, Березовском и Сургутском районе. Еще 14 объектов находятся в стадии строительства. В семи муниципалитетах капитально обновленные школы готовы встретить учеников.

Отдельный блок обсуждений был посвящен духовно-нравственному воспитанию. С нового учебного года во всех школах округа запускаются курсы «Яркие страницы истории нашего Отечества», «Семьеведение» и «Семья и семейные ценности», разработанные совместно с Ханты-Мансийской митрополией и согласованные с федеральными образовательными стандартами.

На совещании также прошли лекции представителей общества «Знание» и экспертов из разных сфер. Они поделились опытом в области педагогики, эффективных коммуникаций и воспитательной работы. В частности, креативный директор бренд-бюро «Особые приметы» Владимир Ханжин рассказал о современных подходах к коммуникации, клинический психолог Любовь Горлова — об ораторском искусстве, а директор районного молодежного центра Светлана Ескина — о новых тенденциях в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.

Подводя итоги форума, Руслан Кухарук отметил значимость педагогического сообщества для будущего региона: «Будущее Югры определяют наши дети и молодежь. От качества полученного ими образования зависит дальнейший рост и процветание региона. Августовское совещание — это не просто обмен мнениями, а площадка для выработки решений стратегической важности. Уверен, что совместными усилиями мы выведем образование нашего округа на новый уровень».