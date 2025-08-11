Жители Югры получили более 280 млн рублей пенсионных накоплений

С начала 2025 года более двух тысяч жителей Югры получили выплаты пенсионных накоплений. Из них 2 278 человек получили единовременные выплаты, 88 ‒ накопительную пенсию, 23 ‒ срочные выплаты. Общая сумма выплат превысила 281 млн рублей, а средний размер единовременной ‒ около 123 тыс. рублей, сообщает Отделение СФР по Югре.

Обратиться за выплатой можно через личный кабинет на портале госуслуг или в клиентской службе СФР. Срок рассмотрения заявления ‒ десять рабочих дней.

Средства пенсионных накоплений есть у следующих категорий граждан:

‒ граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели делали отчисления на накопительную пенсию;

‒ мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., за которых с 2002 по 2004 годы работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию;

‒ участники Программы софинансирования пенсии;

‒ женщины, которые направили материнский капитал на свою накопительную пенсию.

«В 2025 году жители Югры, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), а также граждане, имеющие право на назначение страховой пенсии по старости досрочно, могут получить разово всю сумму накопительной пенсии, если ее размер составляет 411 тысяч 750 рублей и менее. Если же накопления превышают эту сумму, назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально», ‒ рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Если пенсионная выплата составляет 10% и менее от прожиточного минимума пенсионера (1 525 рублей в 2025 году), средства выплачиваются полностью единовременно. В противном случае назначаются ежемесячные выплаты.

В случае смерти застрахованного лица его накопления могут получить правопреемники ‒ в первую очередь дети, супруг и родители, во вторую ‒ братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Консультацию по пенсионным накоплениям можно получить у специалистов Отделения Социального фонда по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).