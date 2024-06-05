В ХМАО 11 человек обвиняют в масштабном мошенничестве в сфере кредитования

В Югре выявили преступную группу, замешанную в масштабном мошенничестве в сфере кредитования. Допрошены 11 фигурантов, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, члены преступной группы втянули в свою схему около 50 индивидуальных предпринимателей. Используя поддельные сведения, они обращались в банки за получением кредитов, часть средств из которых направлялась на погашение долгов, а оставшаяся часть - на покупку автомобилей. После этого иномарки использовались в качестве залога для получения новых кредитов, создавая иллюзию финансовой стабильности.

«Конечной целью преступного умысла фигурантов являлось получение займа в размере от 30 до 50 млн рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства. После того, как банк выдавал подставному предпринимателю максимально возможный кредит, сообщники инициировали процедуру его банкротства, а денежные средства со счетов перечисляли аффилированным юридическим лицам и распределяли между собой», - добавила Волк.